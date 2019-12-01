Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), demostraron su talento, creatividad y capacidad de innovación durante el 15° Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, donde tuvieron una destacada participación al conquistar seis posiciones en el podio.

El encuentro, organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, con la participación de alumnas y alumnos de universidades y tecnológicos de diferentes puntos del estado, a fin de promover el desarrollo de competencias mediante la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la creatividad, aplicando conocimientos de distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación.

El representativo nicolaita integrado por estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica, logró sobresalir en diversas pruebas obteniendo los siguientes resultados: primero, segundo y tercer lugar en la Categoría Robots Resuelve Laberintos, primero y tercer lugar en la Categoría Guerra de Robots de Radiocontrol, y tercer lugar en la Categoría Lucha de Sumo.

Cabe señalar que durante las competencias se evaluaron aspectos como la originalidad, innovación y funcionamiento de los proyectos, poniendo a prueba los conocimientos, habilidades técnicas y capacidad de resolución de problemas de las y los participantes.