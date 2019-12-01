Estudiantes del COBAQ logran pase a ExpoCiencias Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:23:37

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Las estudiantes Azul Anahí Pérez Dondiego y Judith Guadalupe Pérez Montoya, del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ),, Plantel 6 Tolimán, obtuvieron mención honorífica en la XVII Edición de ExpoCiencias Querétaro y, con ello, su pase a la etapa nacional.

Su proyecto, titulado “Ciencia con raíces: Preservación del Otomí a través de la enseñanza bilingüe de los elementos químicos”, promueve la divulgación científica y la preservación de la lengua y cultura Hñähñu (Otomí) en su comunidad.

El certamen, realizado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, reunió 44 proyectos de diferentes 15 instituciones educativas de nivel medio superior y superior del estado.

Bajo la asesoría del maestro Juan Enrique Pérez Reséndiz, las alumnas del COBAQ representarán a Querétaro en la ExpoCiencias Nacional 2025, que se llevará a cabo en Tampico, Tamaulipas, durante la primera semana de diciembre.