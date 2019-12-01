Estudiantes del Cobach Chihuahua ganan medalla de plata en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 19:03:29

San Carlos, Sonora, 18 de abril de 2026.- Tres estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach) consiguieron la medalla de plata en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026 (Femeci), dentro de la categoría de Biomedicina y Ciencias de la Salud, con un proyecto enfocado en la preservación anatómica.

El certamen se llevó a cabo en San Carlos, Sonora, y reunió a más de 600 participantes entre alumnado, asesores y evaluadores provenientes de 19 entidades del país. En total, se presentaron 104 proyectos que fueron analizados por un comité especializado.

El equipo estuvo conformado por Natalia Hernández Valenzuela, Ricardo Luis Rodríguez Delgado y Joel Eduardo Rivera López, estudiantes del Plantel 1 del Cobach, quienes obtuvieron su lugar en la competencia nacional tras destacar previamente en la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías 2025.

Su trabajo, titulado “Preservación mediante técnicas de plastinación e inyección-corrosión”, plantea la creación de modelos anatómicos para el estudio de estructuras animales y humanas, con el fin de reducir la necesidad de utilizar organismos vivos en prácticas educativas.

La propuesta surgió con la intención de aportar herramientas de aprendizaje para estudiantes interesados en áreas científicas, además de fomentar métodos de estudio con enfoque en el respeto a la vida.

La Femeci es organizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), con el propósito de impulsar la investigación entre jóvenes y promover el desarrollo de vocaciones científicas en distintos niveles educativos del país.