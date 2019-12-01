Estudiantes de la UTM presentes en el congreso estatal de ciencia 2025

Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2025.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) presentan carteles científicos, desarrollos tecnológicos y ponencias orales en temas de sostenibilidad, innovación productiva, eficiencia energética, mejora en procesos industriales y aprovechamiento biotecnológico de recursos naturales, durante el vigésimo Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) y el décimo cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán de Ocampo, organizados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI).

En el encuentro participan cerca de 40 estudiantes de las carreras de Diseño y Moda Industrial, Biotecnología y Mecatrónica, con el acompañamiento de docentes de la Universidad Tecnológica de Morelia.

La participación de Biotecnología se realiza con la presentación del desarrollo tecnológico “Celda de control de calidad de semillas y grano”, proyecto elaborado en conjunto con la carrera de Mecatrónica. Además, presentan carteles enfocados en el estudio de microorganismos y su aplicación en procesos agrícolas y ambientales, entre ellos, “Efecto de la ozonización sobre el crecimiento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus en medio líquido in vitro”.

El programa de Diseño y Moda Industrial presenta proyectos que promueven el uso responsable de materiales textiles, la reducción del consumo de agua y la creación de productos más sustentables. La participación de la Universidad Tecnológica de Morelia en el CECTI reafirma su compromiso con la formación de profesionales que aportan soluciones tecnológicas y respetuosas con el entorno.