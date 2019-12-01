Estudiantes de la UP Santa Rosa concluyen estudios en Hungría

Estudiantes de la UP Santa Rosa concluyen estudios en Hungría
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 14:39:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Seis estudiantes, de la Ingenierías en Robótica Computacional y de Tecnologías de la Información e Innovación Digital, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), concluyeron su capacitación en Desarrollo de Tecnología de Software, Programación en Lenguajes de Alto Nivel y Estudio de Compiladores.

Esto dentro la Facultad de Informática en la Universidad Católica Eszterházy Károly, en la ciudad de Eger, Hungría.

Las y los estudiantes de la UP Santa Rosa realizaron dicha capacitación como beneficiarios del Programa Beca Embajadores del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro; programa con el cual adquieren mayores competencias en su desarrollo profesional y personal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su vecina, es vinculado a proceso en Uruapan, Michoacán
Fallece persona en situación de calle en Oaxaca; le habrían negado traslado al hospital
Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX
Vinculan a proceso a presunta extorsionadora de tres comerciantes en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX
Episcopado Mexicano condena masacre en Salamanca, Guanajuato; llama a no normalizar la violencia que vive el país
Gertz Manero rinde protesta como embajador de México ante el Reino Unido
Ramírez Bedolla adelanta: multihomicidio en Morelia podría tener de origen un conflicto familiar
Comentarios