Estudiantes de la UP Santa Rosa concluyen estudios en Hungría

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 14:39:54

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Seis estudiantes, de la Ingenierías en Robótica Computacional y de Tecnologías de la Información e Innovación Digital, de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), concluyeron su capacitación en Desarrollo de Tecnología de Software, Programación en Lenguajes de Alto Nivel y Estudio de Compiladores.

Esto dentro la Facultad de Informática en la Universidad Católica Eszterházy Károly, en la ciudad de Eger, Hungría.

Las y los estudiantes de la UP Santa Rosa realizaron dicha capacitación como beneficiarios del Programa Beca Embajadores del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro; programa con el cual adquieren mayores competencias en su desarrollo profesional y personal.