Estudiantes de la Universidad Politécnica de Querétaro realizaron Feria del Emprendimiento 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:25:38

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Se llevó a cabo la Feria del Emprendimiento 2025 en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), una jornada que reunió a 265 estudiantes y docentes comprometidos con la aplicación de conocimientos en el mundo real.

Este encuentro permitió presentar propuestas de negocio desarrolladas durante el cuatrimestre, impulsando la creatividad y el pensamiento estratégico.

A través de exposiciones y retroalimentación docente, se evidenció la capacidad de transformar ideas en propuestas de negocio viables.

De esta manera, la UPQ profundizó su labor de acompañamiento académico con la que se busca que cada estudiante viva una experiencia de emprendimiento auténtica, donde presentar, defender y perfeccionar sus ideas forme parte esencial de su crecimiento profesional.