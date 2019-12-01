Estudiantes colombianos viven experiencia académica en universidades queretanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:29:04

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Con apoyo del Programa Escuela Internacional de Invierno, estudiantes originarios de Medellín, Colombia, visitaron las Universidades Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y de la Politécnica de Santa Rosa (UPSRJ).

Lo anterior para fortalecer redes de colaboración internacional y participar en talleres y actividades académicas enfocadas al desarrollo sostenible a través del uso de energías alternativas, gestión de residuos, negocios verdes y economía circular.

Durante su estancia, las y los estudiantes provenientes del Tecnológico de Antioquia (TDEA), el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y la Institución Universitaria Pascual Bravo (IUPB), interactuaron con sus homólogos queretanos para co-crear soluciones sostenibles que impacten en el desarrollo de sus comunidades.

Además, conocieron, una vivienda sustentable en el municipio de Amealco, así como el Jardín Botánico de Cadereyta.