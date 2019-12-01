Estudiante nicolaita si aún no cuentas con tu credencial institucional, tramítala y obten diversos beneficios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 20:15:15
Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Contar con la credencial institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) brinda diversos beneficios a las y los estudiantes, por lo que se invita a tramitarla lo más pronto posible ya que será un requisito para ingresar al campus nicolaita.

La rectora Yarabí Ávila González exhortó a las alumnas y alumnos a realizar el trámite que es muy sencillo, de igual forma, los convocó a afiliarse al seguro facultativo, que dijo, es un derecho que tienen y mediante el cual pueden acceder a diversos servicios de salud. 

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Monfin Gallegos, precisó que, el requisito para realizará el proceso de credencialización es estar inscrito, inscrita o reinscrito/a en la casa de estudios, tomarse la fotografía digital y acudir al módulo ubicado a un costado del edificio de Idiomas A-1.

La funcionaria indicó que, la credencial además de identificar a las y los estudiantes como alumnas o alumnos vigentes de la UMSNH, les permite contar con otros beneficios como por ejemplo, descuentos en transporte en periodos vacacionales, así como en algunos establecimientos, además del acceso a las áreas de Ciudad Universitaria, “ya que próximamente tendremos nuestros arcos lectores para lo cual su credencial debe de estar vigente y activa”.

Sostuvo que una vez que se tramite la credencial de estudiante, cada semestre al momento de reinscribirse, las y los jóvenes deberán pasar al área de credenciales a resellar su identificación. En caso de extravío pueden solicitar su reposición desde el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), efectuar el pago correspondiente y acudir por ella al módulo antes mencionado.

