Estudiante de COBAQ destaca en Olimpiada Mexicana de Filosofía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:26:29

Puebla, Puebla, 24 de febrero del 2026.- El estudiante Edwin Luna Pérez, de sexto semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) Plantel 5 Cadereyta, obtuvo medalla de bronce en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, Fase Nacional, realizada en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde participaron más de 300 estudiantes de 14 estados del país.

La Olimpiada, organizada por la Preparatoria IBERO Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Colegio de Bachilleres estatal, consistió en la elaboración de un ensayo filosófico para analizar un problema social desde una perspectiva crítica y argumentativa.

Los ganadores podrán participar en la Olimpiada Internacional, que se realizará en mayo de 2026 en Varsovia, Polonia.