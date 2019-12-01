Este miércoles, cierra segunda convocatoria de nuevo ingreso a la UMSNH

Este miércoles, cierra segunda convocatoria de nuevo ingreso a la UMSNH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 11:59:08
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Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- Hoy, es el último día para que las y los aspirantes a participar en la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tramiten su ficha para estudiar en alguno de los programas educativos nicolaitas.

La rectora Yarabí Ávila González invitó a las y los jóvenes a conocer la oferta educativa de la institución, en la que dijo, aún se cuenta con espacios en diversas licenciaturas, así como en el nivel técnico. 

“Nos dará mucho gusto recibirlas y recibirlos en la Máxima Casa de Estudios en donde todos los días trabajamos en la calidad educativa pero también generando acciones en el ámbito deportivo y cultural para brindar una formación sólida a nuestras y nuestros estudiantes”, afirmó. 

Cabe señalar que, el registro únicamente se puede realizar de manera personal a través de la página www.umich.mx, por lo que no se aceptan gestoras o gestores. 

La Convocatoria estará abierta hasta las 23:59 horas de este miércoles 15 de julio, en tanto, el examen de admisión se realizará el próximo viernes 17 de julio.

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