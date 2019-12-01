Este miércoles, aspirantes a seis licenciaturas de la UMSNH, realizarán examen de admisión

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- Este miércoles continúa la aplicación de exámenes de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con las evaluaciones correspondientes a la segunda jornada del área de la Salud que incluye las Licenciaturas como Cirujano Dentista, Enfermería, Políticas y Salud Pública, Trabajo Social, Químico Farmacobiología, y Psicología.

El secretario Académico de la institución, Antonio Ramos Paz, informó que la prueba se desarrolla en dos horarios, matutino y vespertino en la ciudad de Morelia, “en el caso de la Licenciatura en Psicología, el programa se oferta también en las Unidades Profesionales de Ciudad Hidalgo y Uruapan, por lo que las y los aspirantes que eligieron estas sedes presentarán su examen directamente en dichos campus, donde personal de la Universidad y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) supervisa y acompaña la aplicación”, precisó.

Explicó que el examen tiene una duración máxima de cuatro horas, tiempo suficiente para que las y los sustentantes respondan con calma cada una de las preguntas, por lo que los exhortó a concentrarse en su propio desempeño y, "el tiempo en el que se termina el examen no otorga puntaje adicional, el resultado depende del número de aciertos y no de la rapidez con la que terminan su examen", puntualizó.

Asimismo, reiteró la importancia de que los aspirantes lleven un reloj de pulsera convencional, el cual les permitirá administrar adecuadamente el tiempo durante la evaluación, ya que no está permitido el ingreso con relojes inteligentes, ni teléfonos celulares.

Finalmente, el funcionario deseó éxito a todas y todos los jóvenes que participan en este proceso de admisión y agradeció la confianza depositada en la Universidad Michoacana al elegir alguno de los más de 50 programas académicos que integran su oferta educativa, "esperamos verlos a partir del 10 de agosto para dar inicio al nuevo semestre", concluyó.