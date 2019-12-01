Este miércoles 7 de enero se abre el registro para Diplomados y Microcredenciales Nicolaitas; ¡no te quedes fuera!

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Este miércoles 7 de enero abre la convocatoria para los Diplomados en Línea y las Microcredenciales Nicolaitas que brindará de manera gratuita la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), los cuales están abiertos a la población en general. 

Las y los estudiantes, docentes, administrativos y la ciudadanía contará con un amplio abanico de opciones, ya sea para aprender nuevos conocimientos, fortalecer competencias técnicas o mejorar su perfil laboral.

Tanto los Diplomados como las Microcredenciales se estarán impartiendo mediante el Campus Virtual de la UMSNH, permitiendo que las personas que se registren puedan acceder a contenidos, actividades y evaluaciones desde cualquier lugar y con flexibilidad de horario.

La administración de la rectora Yarabí Ávila González impulsa ambas acciones dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que se invita a la población a registrarse.

En el caso de las Microcredenciales se cuenta con una oferta de 13 cursos, entre ellos: Soldadura, Sistemas computacionales, Mantenimiento industrial, Desarrollador web, Electricidad residencial, Plomería de la vivienda, Fotografía social, Mecánica automotriz a gasolina, entre otros. 

En tanto, los Diplomados en Línea versarán sobre temas como: Enseñanza de las Matemáticas para Niñas y Niños, Liderazgo, Educación Financiera, Recursos Humanos, Género, Derechos Humanos, Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Electromovilidad, Igualdad, Cultura de Paz, por mencionar algunos. 

La UMSNH otorgará una constancia de acreditación una vez que se haya concluido satisfactoriamente ya sea la Microcredencial o el Diplomado de su elección. 

En ambos casos, la convocatoria abrirá este miércoles 07 de enero y estará vigente hasta el próximo 09 de febrero, para iniciar el 16 de febrero con la capacitación. Las personas interesadas en participar deberán registrarse en los siguientes links: https://forms.gle/8pTjK7yX25eXd1Y26 para las Microcredenciales Nicolaitas y  https://forms.gle/yKxC3uXEm7jNbSAc8, para los Diplomados en Línea.

