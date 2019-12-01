Este martes, UMSNH retornará a clases de manera presencial 

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Este martes 24 de febrero, las actividades académicas y administrativas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se reanudarán de manera presencial, por lo que se invita a la comunidad nicolaita a retomar sus clases en cada una de las escuelas, facultades, institutos y Unidades Profesionales.

Después de la información emitida por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en la que se establece que a partir de este martes se reanudan clases en todos los niveles educativos, las autoridades nicolaitas informan que la casa de estudios también retornará a las aulas de manera normal.

Se refrenda que la seguridad de las y los alumnos, docentes y administrativos es parte fundamental para nuestra Universidad. De igual forma, se exhorta a seguir los medios institucionales para conocer la información oficial que emita la UMSNH.