Este martes, UMSNH retornará a clases de manera presencial 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:21:51
Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Este martes 24 de febrero, las actividades académicas y administrativas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se reanudarán de manera presencial, por lo que se invita a la comunidad nicolaita a retomar sus clases en cada una de las escuelas, facultades, institutos y Unidades Profesionales. 

Después de la información emitida por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en la que se establece que a partir de este martes se reanudan clases en todos los niveles educativos, las autoridades nicolaitas informan que la casa de estudios también retornará a las aulas de manera normal. 

Se refrenda que la seguridad de las y los alumnos, docentes y administrativos es parte fundamental para nuestra Universidad. De igual forma, se exhorta a seguir los medios institucionales para conocer la información oficial que emita la UMSNH.

