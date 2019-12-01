Este domingo, UMSNH dará a conocer resultados de los exámenes de admisión

Morelia, Michoacán, a 04 de julio de 2026.- Este domingo en punto de las 10:30 horas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dará a conocer los resultados de los exámenes de admisión para el Ciclo Escolar 2026-2027, a través de la página oficial de Facebook de la casa de estudios.

De manera inédita, desde el primer año de la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, se le dio agilidad a la entrega de resultados de nuevo ingreso, refrendando el compromiso de su administración con la transparencia del proceso de admisión y brindando certeza de que el único medio para formar parte de la institución es mediante los conocimientos de las y los aspirantes.

El secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, detalló que será este domingo 05 de julio, la fecha en que la Universidad presentará los resultados de todas las áreas del conocimiento.

Detalló que la entrega de resultados se ha realizado con prontitud desde el primer año en que la rectora Yarabí Ávila estuvo al frente de la casa de estudios, lo anterior dijo, permite que las y los jóvenes que aplicaron el examen y que tienen un resultado favorable, puedan tomar decisiones asociadas con la logística de su estancia en Morelia, en caso de ser estudiantes foráneos, ya sea de otros municipios o de otras entidades de la República Mexicana.

“Si por alguna circunstancia alguna persona no tiene admisión en los programas educativos puede ver las opciones que estarán disponibles en la Universidad Michoacana en la segunda Convocatoria de Nuevo Ingreso, lo cual les permitirá continuar sus estudios en alguna de las diferentes ofertas educativas de la institución”, apuntó.