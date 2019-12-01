Este año sumarán más de 600 mil tenis entregados: Gabriela Molina

Este año sumarán más de 600 mil tenis entregados: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:35:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fomentar el derecho a la educación y promover la paz, asegurando que los jóvenes tengan mejores condiciones para continuar sus estudios, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, arrancó en Morelia la entrega de tenis a alumnos de secundaria, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con los que se sumarán más de 600 mil pares en tres años. 

"Este programa, que se implementa por tercer año consecutivo, es una muestra clara de voluntad y compromiso con la igualdad y el futuro de las juventudes michoacanas que tiene la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La educación no es un privilegio, sino un derecho", afirmó la secretaria Gabriela Molina. 

El programa busca beneficiar a más de 204 mil estudiantes en más de mil 700 escuelas públicas de los 113 municipios del estado. En los últimos dos ciclos escolares, ya se han entregado más de 400 mil pares de tenis, y este año el compromiso es el mismo: que ningún estudiante se quede fuera de la escuela por no tener el calzado adecuado.

Este tipo de iniciativas han contribuido a que Michoacán ocupe el primer lugar nacional en la disminución del rezago educativo. Estos resultados son fruto de estrategias enfocadas en quienes más lo necesitan: los estudiantes. La colaboración de maestras, maestros, madres y padres de familia ha sido clave, ya que la educación es una tarea compartida que se está logrando con unidad y resultados.

En el evento también estuvieron presentes Rogelio Zarazúa, secretario de Obras Públicas; Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado; Mariana Sosa, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior; Roberto Santillán, director del Consejo Coordinador Empresarial; así como alumnas, alumnos, directivos, docentes, padres y madres de familia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Más información de la categoria
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Comentarios