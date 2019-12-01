Este año sumarán más de 600 mil tenis entregados: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de fomentar el derecho a la educación y promover la paz, asegurando que los jóvenes tengan mejores condiciones para continuar sus estudios, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, arrancó en Morelia la entrega de tenis a alumnos de secundaria, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con los que se sumarán más de 600 mil pares en tres años.

"Este programa, que se implementa por tercer año consecutivo, es una muestra clara de voluntad y compromiso con la igualdad y el futuro de las juventudes michoacanas que tiene la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La educación no es un privilegio, sino un derecho", afirmó la secretaria Gabriela Molina.

El programa busca beneficiar a más de 204 mil estudiantes en más de mil 700 escuelas públicas de los 113 municipios del estado. En los últimos dos ciclos escolares, ya se han entregado más de 400 mil pares de tenis, y este año el compromiso es el mismo: que ningún estudiante se quede fuera de la escuela por no tener el calzado adecuado.

Este tipo de iniciativas han contribuido a que Michoacán ocupe el primer lugar nacional en la disminución del rezago educativo. Estos resultados son fruto de estrategias enfocadas en quienes más lo necesitan: los estudiantes. La colaboración de maestras, maestros, madres y padres de familia ha sido clave, ya que la educación es una tarea compartida que se está logrando con unidad y resultados.

En el evento también estuvieron presentes Rogelio Zarazúa, secretario de Obras Públicas; Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado; Mariana Sosa, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior; Roberto Santillán, director del Consejo Coordinador Empresarial; así como alumnas, alumnos, directivos, docentes, padres y madres de familia.