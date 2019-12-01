Este 20 de febrero, UMSNH lanza Convocatoria de Nuevo Ingreso; Consejo Universitario aprueba calendario escolar 2026-2027

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Este viernes 20 de febrero en punto de las 18:00 horas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzará la Convocatoria de Nuevo Ingreso, luego de que el Consejo Universitario encabezado por la rectora Yarabí Ávila González, aprobara el calendario escolar 2026-2027.

Durante la sesión, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, precisó ante el pleno, que la primera Convocatoria iniciará hoy y concluirá el 12 de junio del presente año. “Presenta como novedad que la aplicación de los exámenes se hará en cuatro días, del 22 al 25 de junio, y que las y los egresados de secundaria que aspiren a ingresar al Bachillerato Nicolaita tendrán un pase universal, que cambia la aplicación de un examen por un curso de inducción del 3 al 7 de agosto”.

Al respecto, indicó que la publicación de resultados de admisión de la primera Convocatoria al nivel Superior sería del 24 al 29 de junio, y para el nivel Medio Superior, el 29 de junio. En tanto, el periodo de inscripción será del 29 de junio al 17 de julio.

Las y los consejeros universitarios aprobaron dos convocatorias más para el ciclo escolar 2026-2027, y una cuarta para el ciclo escolar 2027-2027. La segunda con periodo de registro del 30 de junio al 10 de julio, y la tercera del 5 al 11 de agosto, en tanto, la cuarta del 3 de noviembre de 2026 al 15 de enero de 2027.

“El resto de los calendarios contienen un mejor orden para garantizar que todos los procesos académicos, así como escolares estén armonizados con la legislación universitaria, eviten trámites tardados y se dé certeza en todo momento a las y los estudiantes de su proceso de ingreso, así como su permanencia escolar”, detalló la funcionaria.

Cabe señalar que, la Convocatoria de Nuevo Ingreso aprobada aplica para los niveles Medio Superior, Técnico en Enfermería y Técnico Medio Superior en Música, Técnico Superior Universitario y Superior.