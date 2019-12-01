Estadio Universitario Hidalgo tendrá una tarde futbolera este viernes 

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Las tardes futboleras vuelven al Estadio Universitario Hidalgo, ya que este viernes 13 de marzo los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana tendrán actividad en la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La escuadra femenil recibirá a La Piedad Querétaro en juego de la Jornada 16, que está programado a las 15:00 horas. Las nicolaitas llegan en el tercer lugar del Grupo 5 con 36 puntos, luego de 12 triunfos, dos derrotas, 36 goles a favor y 10 en contra, mientras que el cuadro queretano es sexto con 14 unidades, tras acumular tres victorias, tres empates y nueve descalabros, además ha marcado 20 anotaciones y recibido 27.

“La Piedad Querétaro es un equipo que todavía aspira a calificar, eso lo hace peligroso, los últimos partidos se nos han complicado. Nosotros aspiramos a calificar en primer lugar de grupo y por eso tenemos que salir a buscar esa victoria”, compartió el estratega Francisco Farfán.

Por su parte, los Zorros serán anfitriones del Deportivo Zamora en acciones de la fecha 18, que se llevará a cabo a las 18:00 horas. El representativo de la Casa de Hidalgo es líder del sector 11 con 40 puntos al acumular 13 triunfos, una igualada, dos derrotas, 56 goles a favor y 21 en contra, mientras que el cuadro zamorano es cuarto con 28 unidades al haber ganado ocho partidos, empatado cuatro y perdido cuatro, ha marcado 28 anotaciones y ha recibido 22.

“Deportivo Zamora es uno de los rivales más complicados, está muy bien dirigido, su técnico tiene mucha experiencia, es un equipo que juega muy bien, que le gusta tratar bien la pelota, tienen mucho talento, va a ser un partido muy interesante, nosotros respetaremos al rival, pero saldremos a hacer nuestro partido, pero sin descuidarnos”, manifestó el técnico Gustavo Farías.