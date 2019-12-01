Establece UTC alianza con la Universidad del CEMA de Argentina

Establece UTC alianza con la Universidad del CEMA de Argentina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 10:13:12
Corregidora, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, recibió a Mauro Alejo Guevara, consultor en Internacionalización con la Universidad de la CEMA (UCEMA) de Argentina, con quien firmó una alianza de colaboración que permita la realización de estancias académicas de estudiantes de la UTC en Buenos Aires, dentro de la participación en el programa Contigo, Beca Embajadores 2025.

Dicho acuerdo permitirá que seis estudiantes de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Tecnologías de la Información, viajen al país del sur del continente para cursar el programa intensivo:  “Ingeniería Aplicada en la Era Digital”.

El cual les permitirá adquirir herramientas para liderar procesos de innovación tecnológica en entornos productivos y alcanzar la optimización de procesos en sector industrial.

