Escuelas en Michoacán mantienen actividades de Vive Saludable: SEE

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- Las escuelas de Michoacán mantienen sus actividades y la promoción de la estrategia nacional "Vive Saludable, Vive Feliz", promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es llegar a 5 mil planteles de primaria y atender a cerca de 500 mil estudiantes, reiteró la Secretaría de Educación del Estado (SEE), encabezada por Gabriela Molina.

La necesidad de fomentar un estilo de vida más sano está demostrada por datos nacionales, en los que se muestra que el 40 por ciento de las niñas y niños de 5 a 11 años padecen sobrepeso u obesidad, sumado a problemas de agudeza visual y alta incidencia de caries. Por ello, el programa utiliza un enfoque preventivo y comunitario como herramienta principal para combatir estas condiciones.

Ls SEE recuerda a madres, padres y tutores que los resultados de las evaluaciones se envían al correo electrónico y número telefónico que registraron. Es fundamental la participación de las familias para descargar el informe e iniciar el seguimiento a los tratamientos requeridos en la clínica asignada. Este compromiso en casa es clave para el éxito del programa a largo plazo.

La Mesa de Ayuda está disponible para resolver dudas sobre las visitas, los resultados o la clínica de seguimiento. Los interesados pueden llamar al 443 480 5274 o escribir a vivesaludable@see.michoacan.gob.mx. Este canal fortalece el compromiso comunitario y la coordinación entre escuelas y familias para garantizar el desarrollo integral de la niñez michoacana.