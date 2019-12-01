Escuela Secundaria Técnica 54 de Ocampo cumple su 50 aniversario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 22:51:06

Ocampo, Michoacán.- 18 de octubre de 2026.- La Escuela Secundaria Técnica 54, ubicada en el municipio de Ocampo, Michoacán, presentó su Bando Solemne con las actividades conmemorativas por su 50 aniversario.

Bajo el lema "50 años, siendo parte de tu historia", la institución extendió una invitación a la comunidad educativa y al público en general para sumarse a los festejos programados para este mes de octubre de 2026.

De acuerdo con la cartelera oficial, el programa de aniversario consta de los siguientes eventos:

19 de octubre (9:00 hrs): Rodada en bicicleta que partirá del Domo de Ocampo para recorrer las principales calles del municipio. Al finalizar, en punto de las 10:30 horas, se realizará una exhibición de globos de cantoya en la Explanada de la Feria.

20 de octubre: Durante la jornada escolar, las instalaciones de la institución albergarán diversos encuentros deportivos exclusivos para los alumnos que actualmente cursan sus estudios en el plantel.

21 de octubre (9:00 hrs): Se llevará a cabo el esperado "Desfile de Generaciones" por las vialidades principales de Ocampo. Al término del contingente, el Jardín Municipal será sede de un evento cultural que contará con la presentación de diversos números artísticos.

19 al 21 de octubre: Los Portales de la Presidencia Municipal exhibirán una exposición fotográfica abierta al público.

22 de octubre (10:00 hrs): La jornada de celebraciones concluirá formalmente con el Acto Protocolario conmemorativo del 50 aniversario de la escuela