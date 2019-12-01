Equipos del Atlético Morelia-UMSNH están listos para recibir sus nuevos compromisos de Liga TDP 

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Luego de sus respectivas victorias del fin de semana pasado en Uruapan, los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana están listos para continuar con su paso en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), donde este viernes volverán a la actividad.

El cuadro femenil recibirá al Deportivo Zamora en partido correspondiente a la Jornada 3 y en el que estará en juego el liderato del Grupo 5, ya que ambos clubes marchan con seis puntos, producto de dos triunfos. El duelo está programado a las 15:00 horas en el Estadio Universitario.

“Las chicas están motivadas por esas dos victorias, sabíamos que iba a ser un inicio bastante complicado. El rival es difícil, conocemos a algunas jugadoras, que tienen bastante experiencia y no será fácil, pero están entusiasmadas con mantenerse en la parte alta de la tabla”, expresó el entrenador, Francisco Farfán.

Por su parte, el equipo varonil será anfitrión de La Piedad Imperial en compromiso de la fecha 4 del Grupo 11, el cual también se desarrollará en el inmueble de la Universidad Michoacana.

Los Zorros llegan a este duelo con tres puntos en la octava posición luego de un triunfo y dos descalabros, mientras que el cuadro piedadense es segundo con ocho unidades tras dos victorias, un empate y un punto extra en la tanda de penales.

“Ya nos hacía falta un triunfo, ha caído muy bien en el grupo, pero tenemos los pies en la tierra, es un torneo muy largo. La Piedad es un buen equipo, muy bien trabajado, un buen cuerpo técnico, es ejemplar el trabajo que están haciendo, no va a ser sencillo, pero nosotros daremos nuestro mejor esfuerzo”, aseveró el técnico Gustavo Farías.