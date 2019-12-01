Equipa USEBEQ telesecundaria Álvaro Obregón en Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Como parte del compromiso por fortalecer la infraestructura educativa, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó la entrega de mobiliario escolar y pantallas digitales en la telesecundaria Álvaro Obregón, ubicada en la comunidad de Los Cues,municipio de Huimilpan, en beneficio de 172 estudiantes y destacó que cada acción realizada, representa un esfuerzo conjunto para brindar mejores condiciones de aprendizaje a las niñas, niños y adolescentes.

“Hoy estamos sembrando futuro, cada pantalla, cada silla, cada espacio rehabilitado es una oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes aprendan en entornos dignos. Querétaro se hace diferente por su gente, por sus docentes, por sus comunidades escolares y por un gobierno que cree en el poder de la educación”, expresó.

Al tomar la palabra, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, reconoció el trabajo del gobernador y al agradecer la cercanía de la coordinadora con las escuelas,destacó la necesidad de colaborar de manera conjunta por una educación integral, que contemple además de la infraestructura educativa, el fortalecimiento de valores, principios y apoyo socioemocional para las y los alumnos.

En el último año, se ha equipado con pantallas digitales a 247 telesecundarias y dotado de mobiliario escolar a 130 escuelas en el estado, fortaleciendo con ello las condiciones de las escuelas públicas en todos los rincones del estado, apostando por una educación de calidad, equitativa y cercana a las comunidades.