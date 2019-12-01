Entregan computadoras a estudiantes de la UT San Juan

Entregan computadoras a estudiantes de la UT San Juan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:07:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Con el propósito de apoyar y mejorar el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades digitales, 20 estudiantes del plantel central y de la Unidad Académica Jalpan, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), recibieron una donación de equipo de cómputo gracias a la alianza colaborativa que existe entre la institución y la empresa Brose.

Al respecto, el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, señaló que esta acción, fomenta también una cultura de educación alineada a la economía circular aprovechando y dando utilidad a este equipo de cómputo que, si bien no son equipos nuevos, para las y los alumnos significa la oportunidad de contar con una herramienta que facilitará el aprendizaje durante su formación profesional.

“Estas computadoras llegaron a las manos correctas, ya que representan un impulso directo a la educación de calidad. Tengan la seguridad de que nuestros jóvenes sabrán darles una segunda oportunidad de vida como un instrumento que potenciará su talento; gracias a Brose por el acompañamiento que tienen para nuestras y nuestros estudiantes”.

A su vez, la alumna de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Brenda Estrada Anaya, agradeció la confianza depositada en los estudiantes, dado que el equipo que recibieron no solo es un reconocimiento a su desempeño académico, sino también a su responsabilidad y el compromiso diario, siendo una muestra de que el esfuerzo sí abre puertas cuando existen universidades y empresas que creen en la educación.

En tanto, la generalista de Recursos Humanos de Brose, María García destacó que, para la empresa alemana, este apoyo representa su compromiso con la educación y el desarrollo de los jóvenes mexicanos, por lo que es gratificante saber que estos equipos de cómputo serán utilizados para aprender y crecer, pues están seguros que apoyar es invertir en el futuro de las nuevas generaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Recupera Policía Morelia vehículo robado
Ultiman a un individuo en La Cedrera, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios