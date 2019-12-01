Entregan certificados educativos y laborales a adolescentes en proceso de reintegración en Guanajuato

Entregan certificados educativos y laborales a adolescentes en proceso de reintegración en Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 20:43:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Gto., a 29 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad y Paz a través de la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes (DGRSA), realizó la entrega de 43 certificados educativos y laborales a jóvenes del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes en León.

Como parte del fortalecimiento del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley, la entrega de certificados dio por concluida una etapa en la que las y los jóvenes adquirieron herramientas de aprendizaje para construir un nuevo camino. 

Esta entrega forma parte del trabajo permanente orientado a impulsar oportunidades reales de desarrollo a través del acceso a la educación formal y capacitación técnica, elementos esenciales en la construcción de un proyecto de vida libre de violencia y conductas delictivas.

Los certificados laborales incluyen las áreas de barbería clásica, donde participaron 16 adolescentes, y preparación de alimentos, con 17 jóvenes formados. 

Luis Felipe Razo Ángeles, Director General de Reintegración Social para Adolescentes, dirigió un mensaje a las y los jóvenes: “Tienen un futuro por delante y los límites los establecen ustedes mismos. Recuerden siempre que en la vida existen segundas oportunidades, y que cada paso que den hacia adelante es hacia su libertad y realización personal”.

Además, se entregaron certificados educativos a quienes finalizaron distintos niveles académicos: uno en primaria, siete en secundaria y dos en preparatoria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tres lesionados en salida de camino y volcadura en Querétaro
Mujer atenta contra su vida en las vías férreas de Carrillo Puerto, Querétaro.
Mujer y su hijo resultan heridas al accidentarse con su motocicleta en La Piedad, Michoacán
Identifican a mujer hallada entambada en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
El lado mafioso de Rocha Cantú, dueño de Miss Universo: FGR revela la red internacional de armas y huachicol del consentido por Pemex con AMLO, que le dio contratos por 2 mil mdp
Identifican a mujer hallada entambada en Uruapan, Michoacán
Disparan contra agentes de investigación en Coahuayana, Michoacán; hay un herido
Más de 3 mil seccionales de Morena refrendan su apoyo a Bedolla y a la 4T; alistan movilización al Zócalo
Comentarios