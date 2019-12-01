Entrega Martha Soto laboratorios y cancha de usos múltiples en Secundaria Técnica de Corregidora

Corregidora, Querétaro, 3 de febrero del 2026.- Con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa de la Secundaria Técnica #42 “Octavio Silverio Mondragón Guerra”, la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, hizo la entrega de la construcción del Edificio B, el cual incluye un laboratorio de cómputo equipado y un laboratorio de turismo, módulos sanitarios, así como la cancha de usos múltiples.

La titular de SEDEQ detalló que estas obras tuvieron una inversión por más de 10 millones de pesos en beneficio de 415 estudiantes; y se realizaron con apoyo del Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEQ) y el equipamiento del laboratorio de cómputo por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ).

“Vale la pena que estemos juntos en este esfuerzo, sigamos haciéndolo por estos niños y estas niñas que lo que más necesitan es educación y como dice el gobernador Mauricio Kuri, necesitamos que nosotros nos pongamos a trabajar como lo estamos haciendo, que tengamos estas buenas instalaciones para que ustedes por lo único que se preocupen sea por estudiar”, señaló.

Al respecto, el titular del IFEQ, Fernando Orozco, señaló que durante esta administración se han unido esfuerzos de gobierno del Estado y municipio para hacer posible esta escuela en la zona; por lo que durante el 2026 se continuará con el compromiso para terminar el plan maestro del plantel.

“Entonces prácticamente el día de hoy estamos entregando infraestructura educativa por poquito más de 10 millones de pesos en este periodo de construcción y es así como en Querétaro sí se cumple que entregamos una obra de infraestructura educativa al día”, destacó.

La obra incluye también la construcción de módulos sanitarios para hombres, mujeres y personas con capacidades diferentes; un andador de 181 metros cuadrados; mejoramiento de terreno natural; piso firme en 576 metros cuadrados; y el equipamiento de los laboratorios con 40 computadoras y 40 sillas y mesas binarias.