Entrega IFEQ obra educativa en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 24 de septiembre del 2025.- Como parte de las acciones para fomentar el deporte y la convivencia entre las y los estudiantes, el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEEQ), Fernando Orozco Vega, encabezó la entrega de rehabilitación general y de la cancha de usos múltiples en la primaria Liberación Campesina, en el municipio de San Juan del Río, con una inversión total de dos puntos cinco millones de pesos.

En su mensaje, el Director del IFEQ, agradeció a las y los padres de familia, así como a docentes, por ser lor primeros gestores para mejorar la infraestructura educativa de su escuela, además de la labor que realiza el municipio sanjuanense junto al gobierno estatal, con el objetivo de seguir mejorando espacios de esparcimiento y aprendizaje.

“Como lo ha dicho el gobernador, Mauricio Kuri, seamos muy empáticos con la ciudadanía. Esta es la segunda vez que estoy aquí, en esta primaria: la primera vez fue entregando equipamiento, y hoy estamos entregando la impermeabilización total de la escuela y la remodelación de dos canchas -una de futbol y una de basquetbol-; y vamos a seguir trabajando para ustedes. Cada peso invertido en la educación, es un peso bien invertido”, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar, recalcó el esfuerzo del gobierno actual en proporcionar de herramientas y uniformes a las y los estudiantes de nivel básica en todo el estado.

“En Querétaro sí suceden cosas como las que están pasando hoy: en el Estado tenemos dos mil 114 escuelas y atendemos a 356 mil niños. Con esto quiero agradecer a todo el equipo del IFEQ porque trabajamos en equipo; todos los que estamos en el gabinete del gobernador Mauricio Kuri, trabajamos para mejorar cualquier condición. Tenemos que caminar contigo, en un gobierno de cercanía”, mencionó.

Asimismo, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, agradeció la inversión estatal en mejorar la infraestructura educativa a través del mejoramiento de canchas, aulas, edificios, plazas, módulo sanitarios y bardas, acciones que permiten un desarrollo integral.