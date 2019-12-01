Entrega Gaby Molina 548 documentos de cambio de centro de trabajo a docentes

Entrega Gaby Molina 548 documentos de cambio de centro de trabajo a docentes
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 16:47:22
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, hizo la entrega de 548 documentos con los que se oficializan trámites de cambios de centro de trabajo a maestros; recalcó que de esta manera se contribuye a evitar la ausencia de docentes en las aulas de Michoacán.

En el evento, la funcionaria estatal destacó que con ello se llega a 29 mil 300 acciones de justicia laboral y cinco mil 11 claves regularizadas, y se ha recuperado la confianza con las áreas competentes del gobierno federal, pues se ha eliminado, dijo, el desorden que había en educación.

Recalcó también que con el ordenamiento institucional de la secretaría de Educación y el orden financiero del gobierno del estado se han cumplido 100 quincenas con pago puntual a los trabajadores.

Gaby Molina hizo un llamado a los trabajadores de la educación para llevar esperanza a los jóvenes que se encuentran en las aulas, pues el proceso de enseñanza aprendizaje es la brújula de la sociedad, ya que conduce siempre a la paz.

Agregó que en Michoacán se gesta el mayor plan por la paz para la ciudadanía, con una base importante en educación a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por ello, llamó a los trabajadores de la educación a recordar que el interés principal debe ser la educación por encima de otros factores.

