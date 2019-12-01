Encabeza Martha Soto graduaciones del programa Contigo, Nadie se Quede Atrás 2026

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó el inicio de las graduaciones de dos mil 342 participantes del programa estatal “Contigo, Nadie se Quede Atrás” 2026, el cual tiene la finalidad de que personas mayores de 18 años puedan concluir sus estudios y obtener el certificado de nivel bachillerato.

Martha Soto detalló que esta acreditación se logró a través de un proceso integral que incluye capacitación especializada del grado y el examen correspondiente; además, señaló que de 2023 a 2025, un total de cuatro mil 593 personas han logrado obtener su certificado, el cual es emitido por la Dirección General de Bachillerato (DGB).

"Para nosotros como docentes, las graduaciones son la razón de ser; y el propósito es, más allá de que está documentado que puede garantizar un aumento de hasta el 30 por ciento de su salario, el poder obtener su certificado. Y en estas ediciones, la persona más longeva que lo ha obtenido, tiene 76 años; eso nos quiere decir que nunca es tarde para dejarnos al último", expresó.

Contigo, Nadie se Quede Atrás es un programa gratuito que consta de un curso de capacitación de 160 horas; y posteriormente se realiza el examen de acreditación donde se tienen hasta tres oportunidades para aprobarlo. Además, gracias a la aportación de diversos proveedores, esta edición se sumaron 700 becas para continuar fomentando el desarrollo personal y profesional de más personas.