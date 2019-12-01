Encabeza Martha Soto foro Liderazgo y Trayectoria en Querétaro

Encabeza Martha Soto foro Liderazgo y Trayectoria en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 09:30:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 11 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó el foro “Liderazgo y Trayectoria”, organizado en coordinación con la Sociedad de Alumnos de Derecho, de la Universidad Anáhuac Querétaro, con la finalidad de destacar la trayectoria de mujeres que han sido protagonistas en el desarrollo político de la entidad así como fortalecer la formación de jóvenes líderes.

Martha Soto detalló que, junto con la magistrada del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa, y de la secretaria de Salud (SESA), Martina Pérez Rendón, buscan incentivar la participación de las mujeres en el ecosistema político queretano a través de un panel en donde comparten experiencias y aprendizajes.

“Quiero decirles a todas y a todos ustedes, pero particularmente a las mujeres, no pidan permiso para ocupar su lugar: el lugar que les corresponde. Tenemos que estar preparados porque no nos van a regalar nada; aviéntense. No pidan permiso para llegar a esos lugares donde tienen las ganas”, expresó.

El panel fue moderado por la integrante de la Sociedad de Alumnos, Ana Paula Pedroza Arana; y consistió en temas propuestos por la comunidad estudiantil a través de papeletas, para que las participantes pudieran compartir su respuesta y reflexión correspondiente.

Al término del mismo, fueron entregadas constancias de agradecimiento. Asistieron también el rector de la Universidad Anáhuac, Luis Eduardo Alverde Montemayor; el director de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, José Carlos Romo Romo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios