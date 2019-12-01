Encabeza Martha Soto foro Liderazgo y Trayectoria en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, encabezó el foro “Liderazgo y Trayectoria”, organizado en coordinación con la Sociedad de Alumnos de Derecho, de la Universidad Anáhuac Querétaro, con la finalidad de destacar la trayectoria de mujeres que han sido protagonistas en el desarrollo político de la entidad así como fortalecer la formación de jóvenes líderes.

Martha Soto detalló que, junto con la magistrada del Poder Judicial del Estado, Mariela Ponce Villa, y de la secretaria de Salud (SESA), Martina Pérez Rendón, buscan incentivar la participación de las mujeres en el ecosistema político queretano a través de un panel en donde comparten experiencias y aprendizajes.

“Quiero decirles a todas y a todos ustedes, pero particularmente a las mujeres, no pidan permiso para ocupar su lugar: el lugar que les corresponde. Tenemos que estar preparados porque no nos van a regalar nada; aviéntense. No pidan permiso para llegar a esos lugares donde tienen las ganas”, expresó.

El panel fue moderado por la integrante de la Sociedad de Alumnos, Ana Paula Pedroza Arana; y consistió en temas propuestos por la comunidad estudiantil a través de papeletas, para que las participantes pudieran compartir su respuesta y reflexión correspondiente.

Al término del mismo, fueron entregadas constancias de agradecimiento. Asistieron también el rector de la Universidad Anáhuac, Luis Eduardo Alverde Montemayor; el director de la Facultad de Derecho de dicha Universidad, José Carlos Romo Romo.