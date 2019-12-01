Encabeza Gaby Molina encuentro de mujeres por la educación y la paz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:39:44

Morelia, Michoacán, 5 de marzo del 2026.- ​Ante más de mil integrantes del sector, la secretaria de Educación del estado de Michoacán, Gaby Molina, encabezó el foro "Educación y construcción de paz".

En este espacio, subrayó que la labor de las mujeres es vital para la estabilidad del estado y el fomento de valores compartidos en las nuevas generaciones.

​La responsable de la Secretaría de Educación del Estado informó que el compromiso de las trabajadoras es fundamental para atender a la población estudiantil femenina, que supera las 635 mil alumnas.

"Su participación es indispensable para el diseño de una educación que responda a las necesidades de la comunidad", mencionó durante el acto oficial realizado en la capital.

​Asimismo, destacó que, gracias a este esfuerzo conjunto, Michoacán logró la cifra histórica de tres ciclos escolares completos consecutivos.

Además, se enfatizó que la atención directa en las comunidades permitió que 159 mil personas salieran del rezago educativo, demostrando que la labor en los planteles genera resultados tangibles.

​Finalmente, Gaby Molina reafirmó el objetivo de seguir abriendo espacios para que niñas y jóvenes encuentren en las aulas una herramienta de transformación social.

La Secretaría de Educación reiteró su disposición de trabajar de la mano con las docentes para consolidar un sistema educativo justo, incluyente y cercano a la gente.