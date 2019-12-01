En unión, administración de Yarabí Ávila y Escuelas Incorporadas refrendan lazo de colaboración

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Al inaugurar el Encuentro Académico, Cultural y Deportivo (ACUDE) 2026, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, resaltó la unidad que se ha gestado entre la casa de estudios y las Escuelas Incorporadas, con quienes se refrendó el lazo de colaboración, “no solamente somos hermanos nicolaitas sino todos formamos una familia”.

La rectora estuvo acompañada por la directora general de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Lucina Jiménez López y del director de Enlace con Dependencias Federales y Entidades Federativas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Paulo César Martínez López, a quienes agradeció el trabajo conjunto que se ha desarrollado entre ambas dependencias y la UMSNH.

De igual forma, destacó la presencia de las y los directores de las Escuelas Incorporadas, y refirió que la Universidad Michoacana trabaja para fortalecerlas. La rectora sostuvo que los valores que se impulsan en ACUDE, como el respeto, la disciplina y el compromiso que tienen las y los estudiantes en la academia, en la cultura y en el deporte son parte fundamental de la formación integral.

Ante cerca de dos mil 500 jóvenes, Ávila indicó que se continuarán estableciendo acciones en beneficio del alumnado de cada uno de los planteles, al tiempo que, las y los convocó a trabajar en equipo y a luchar con pasión en cada una de las justas de este Encuentro, “hagan que la sangre corra por sus venas por ese primer lugar, y los que no logren ese primer lugar ya son unos ganadores porque el día de hoy esta es una reunión de talentos”.

Por su parte, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López, indicó que en ACUDE está reunido el talento artístico, deportivo, cultural y en un futuro el científico, representando con gran fuerza el humanismo nicolaita.

“Estamos aquí para acompañar con mucho orgullo y honor este espacio que representa un momento de reconocimiento, un momento de entusiasmo, de identidad, de pertenencia, sabemos que todas las autoridades educativas que están aquí, trabajan con ahínco para que las juventudes de Michoacán encuentren su vocación, su camino y sus fortalezas”.

La funcionaria deseó suerte a todas y todos los participantes en el Encuentro, y refirió que desde la dependencia federal se estará acompañando a la rectora Yarabí Ávila en el camino de construcción de cultura de paz.

En su turno, el director de Enlace con Dependencias Federales y Entidades Federativas, Paulo Martínez, indicó que el ACUDE permite que las y los jóvenes de las instituciones de educación media superior conozcan a su universidad, pero también sepan de lo capaces que son y de los objetivos que van a lograr más adelante, por lo que subrayó la importancia de este Encuentro.

“Esperamos que al final todas las escuelas lleven buenos resultados, se sientan orgullosos de haber participado y se sientan felices porque en pocos años van a ser parte de esta gran institución que es la Universidad Michoacana”.

La jefa de Departamento de Atención a Escuelas Incorporadas, Nayeli Torres Tercero, apuntó que el ACUDE es desarrollado bajo un esquema de cultura de paz, armonía, respeto y empatía, tras señalar que las y los estudiantes representan “los valores que nos hace ser más grandes como personas, pero sobre todo como nicolaitas”.

Ustedes, dijo, hacen que nuestra institución consolide su presencia no solamente en Morelia sino en cada uno de los puntos de nuestro Estado, “confíen siempre en que la Universidad Michoacana va a apoyar a las Escuelas Incorporadas”.

En tanto, el director de la escuela preparatoria “Ignacio López Rayón”, Rafael Berrios Guerrero, apuntó que ACUDE está impregnado de una fórmula en donde la juventud se convierte en protagonista de su propio cambio, tras señalar que ha sido un evento que ha tenido como objetivo integrar a toda la comunidad estudiantil de nivel medio superior, en donde más que competencia es una convivencia trascendente que invita a prepararse y a estrechar lazos de amistad.

Durante el evento, las y los directores de las Escuelas Incorporadas hicieron entrega de un reconocimiento a la rectora Yarabí Ávila por el cobijo y arropo que ha brindado a dichos planteles, al referir que durante muchas décadas desde su fundación nunca se había tenido este acercamiento tan profundo y humano con sus preparatorias.