En Morelos ya no podrán usar el celular durante las clases en educación básica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:55:40
Cuernavaca, Morelos, a 12 de marzo de 2026.- Las autoridades educativas de Morelos implementaron una nueva disposición que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas de educación básica. La medida, que entró en vigor este 12 de marzo, aplica para estudiantes de primaria y secundaria tanto en escuelas públicas como privadas durante el horario de clases.

La decisión fue oficializada mediante la publicación de los lineamientos en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, donde se establece que los estudiantes no podrán utilizar celulares, tabletas, relojes inteligentes u otros aparatos similares mientras se desarrollen las actividades escolares.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Morelos, la normativa forma parte de los “Lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para generar entornos digitales seguros en instituciones de educación básica”, cuyo propósito es promover ambientes escolares más seguros, saludables y adecuados para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

El documento establece en su artículo primero que la intención principal es garantizar condiciones que favorezcan el desarrollo integral del alumnado en el sistema educativo estatal. En tanto, el artículo segundo precisa que la regulación abarca cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, smartphones y equipos análogos durante la jornada escolar.

La dependencia estatal también señala que la medida se sustenta en el artículo tercero de la Constitución mexicana, el cual reconoce el derecho de la niñez y juventud a recibir educación y participar plenamente en los servicios educativos. En ese sentido, se destaca que las escuelas deben ofrecer condiciones adecuadas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la autoridad educativa cita estudios de la UNESCO, los cuales advierten que el uso excesivo de teléfonos celulares e internet puede influir negativamente en el desarrollo cognitivo de los menores y limitar habilidades como la socialización y la resolución de problemas.

Finalmente, la Secretaría también alertó que el uso prolongado de dispositivos electrónicos puede afectar la calidad del sueño, la capacidad de concentración y las relaciones sociales de los estudiantes, además de incrementar riesgos asociados con el sedentarismo, problemas de salud mental y la exposición a delitos en entornos digitales.

