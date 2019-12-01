En gestión de Yarabí Ávila, la UMSNH se coloca en el Top 10 en el ámbito deportivo universitario 

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- El contundente impulso al deporte en la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González y la brillante actuación de las y los atletas nicolaitas en la Universiada Nacional 2025 posicionó en lo más alto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a nivel deportivo, al colocarse en el Top 10 entre las instituciones con mayor puntaje tras obtener 26 medallas.

De los metales alcanzados por las y los deportistas de la UMSNH en la máxima justa estudiantil de México, seis fueron de Oro, cuatro de Plata y 16 de Bronce, lo que sumó un total de mil 338 unidades.

“Estamos contentos, con muchas ganas de seguir trabajando, ganamos 26 medallas que nos posicionan como la mejor universidad del estado y una de las mejores del país, quedamos en el lugar 9 en puntos dentro del listado del CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.) en esta Universiada Nacional, creo que nunca habíamos quedado entre las primeras 10 del país", comentó el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique.

Luego de esta histórica actuación de las y los representantes de la Casa de Hidalgo en la justa que convocó a cerca de 200 instituciones, el funcionario destacó el total apoyo que la rectora Yarabí Ávila le ha dado al deporte y reconoció el buen momento que la UMSNH vive en este ámbito, tras referir que el objetivo es continuar mejorando.

“La expectativa para el futuro es seguir creciendo dentro del deporte universitario a nivel nacional, seguir generando espacios para nuestros deportistas de alto rendimiento, donde se puedan desarrollar y contribuir al crecimiento, tanto académico como personal de las y los jóvenes. La Universidad Michoacana está viviendo su mejor momento en el tema deportivo de la historia y el objetivo es seguirse posicionando entre las mejores universidades del país”, concluyó Farías.