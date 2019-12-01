El Tianguis de la Ciencia de la UMSNH está de regreso; se realizará el 24 y 25 de abril

El Tianguis de la Ciencia de la UMSNH está de regreso; se realizará el 24 y 25 de abril
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 17:09:58
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Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- El evento de divulgación científica más grande y con mayor tradición en la entidad está de regreso, por lo que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) afina los preparativos para la realización de la edición número XXXIV del Tianguis de la Ciencia, que se desarrollará el 24 y 25 de abril. 

En la actividad académica que se organiza través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la casa de estudios, participan docentes, investigadoras, investigadores, estudiantes y trabajadoras y trabajadores nicolaitas, quienes se unen para compartir conocimientos y experiencias a través de actividades dinámicas, creativas y lúdicas pensadas para un público no especialista.

El Tianguis de la Ciencia se ha consolidado como uno de los más importantes en su tipo a nivel nacional, y estará conformado por talleres y actividades en diferentes áreas del conocimiento como Física y Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Biología, Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Económicas, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ingeniería e Industria, Humanidades y Ciencias de la Conducta, y Artísticas.

El programa de actividades que se desarrollará durante la jornada académica de dos días, contiene propuestas originales, creativas, interactivas, de contenido exclusivamente científico, tecnológico y humanístico, que generan un impacto positivo entre la comunidad estudiantil y el público asistente.

La sede será en los pasillos principales de Ciudad Universitaria los días 24 y 25 de abril, y la invitación está abierta a toda la comunidad nicolaita, a alumnas y alumnos de todas las edades de otras instituciones educativas, así como a la sociedad en general.

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