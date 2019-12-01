El Fuego Nuevo Purépecha contó con presencia nicolaita 

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ayuda a preservar tradiciones milenarias como lo es el Juego de Pelota Purépecha mediante el equipo de Deportes Autóctonos Nicolaitas, que el fin de semana asistió a la ceremonia del Fuego Nuevo, así lo manifestó el entrenador César Zavala.

“Con el equipo hicimos una visita al Fuego Nuevo Purépecha, que cada año se realiza el 1 de febrero, en esta ocasión en Tingambato, Michoacán, donde se realizan todo tipo de eventos relacionados a la cultura purépecha, participan más de 40 comunidades con su música, con su artesanía, con su indumentaria, con sus discursos en su propia lengua”.

El coach, que tiene más de 15 años en la enseñanza de esta disciplina, compartió un poco de las experiencias que tienen las y los estudiantes nicolaitas al formar parte de este equipo.



“Cada semestre hacemos una visita a la zona de monumentos arqueológicos, ahí en Tingambato, para que los estudiantes conozcan, participen, sientan esas rocas antiguas llenas de historia, conozcan los basamentos, las pirámides, las tumbas, el museo de sitio que está allí, obviamente los patios hundidos y el espacio conocido como Juego de Pelota Mesoamericana. En esta ocasión nos tocó hacer una exhibición en esta fecha que es tan especial”, sostuvo.

Por último, el profesor Zavala aseguró que cada vez son más los chicos interesados en integrarse a este equipo y que, una vez que se reanuden las clases, podría incrementar su plantilla. Tras referir que actualmente cuentan con más de 50 alumnas y alumnos que están oficialmente registrados, “hay que esperar que se reinicie la actividad y calculo que habrá otros 30 o 40 muchachos de nuevo ingreso, que habrá que enseñarles desde el principio, a hacer su pelota, a entrenar bien, a cortar bastón, y con ellos empezamos de cero y después de este periodo vacacional hay que trabajar en la condición física”.