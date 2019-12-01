El doctor Jonathan Cancino, egresado nicolaita, obtiene el Premio Mary Ellen Rudin 2025

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- El doctor Jonathan Cancino Manríquez, egresado de la Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas y del Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), recibió el Premio Mary Ellen Rudin 2025.

Dicho galardón es un importante reconocimiento que se otorga a nivel mundial a jóvenes investigadores e investigadoras en el área de la Topología, el cual se entrega en honor a la distinguida matemática Mary Ellen Rudin, y es organizado por la Spring Topology and Dynamics Conference (STDC) y por la Summer Conference on Topology and its Applications (SUMTOPO).

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, felicitó al doctor Jonathan Cancino, tras destacar su trabajo y la contribución que realiza en esta rama del conocimiento, “es un orgullo para la Máxima Casa de Estudios que nuestras y nuestros egresados sean un referente en el ámbito internacional y que sean ejemplo para las nuevas generaciones”.

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas también hizo extensivo un reconocimiento al exalumno nicolaita, al resaltar la relevancia que este Premio tiene a nivel mundial. “Su trayectoria ejemplar y sus destacados logros académicos son motivo de inspiración para toda nuestra comunidad, ¡enhorabuena, Jonathan!, tu éxito honra a nuestra Facultad y al espíritu nicolaita”, señala la dependencia.

De acuerdo con información de la página oficial de Elsevier, el doctor Cancino Manríquez, “es un jóven matemático que trabaja en un espectro notablemente amplio de temas, que incluye la interacción entre la Topología General y la Teoría de Conjuntos. Recientemente resolvió un celebre problema de más 60 años sobre la Teoría de los Ultrafiltros, empleando técnicas innovadoras de Teoría de Conjuntos. Este Premio le ha sido otorgado por su excepcional trabajo en estas áreas”.

La misma publicación refiere que el exalumno nicolaita aunado al reconocimiento académico, contará con apoyo económico para asistir a importantes congresos en el área de la Topología, o para cubrir sus gastos de viaje y manutención durante una estancia en el Centro de Investigación de su elección, además será invitado por parte de STDC y SUMTOPO como ponente en plenarias.