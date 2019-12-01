El 99.9% de universitarios usa Inteligencia Artificial en sus tareas: Omar Bautista

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El 99.9 por ciento de los alumnos emplea herramientas de la Inteligencia Artificial (IA) en sus tareas, por lo que la institución optó por capacitar docentes en lugar de prohibir su uso, afirmó Omar Bautista Hernández, director de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Reconoció que la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas ya no es una proyección a futuro, sino una realidad cotidiana en las aulas queretanas.

Enfatizó que, lejos de oponerse o sancionar el uso de la tecnología, la facultad ha optado por asumir el reto integrándolo en la formación docente y promoviendo un enfoque ético entre la comunidad estudiantil.

"La realidad es que el 99.9% de nuestros alumnos utilizan inteligencia artificial. Quizás no de la manera correcta ni de la manera ética, pero la mayoría de las tareas tienen alguna parte de IA. Nosotros como docentes, en vez de pelearnos con ella o de oponernos, más bien tenemos que unirnos a ese trabajo y observar cómo la añadimos dentro de nuestras cátedras".

Alertó que el avance acelerado de los algoritmos y la automatización cambiará drásticamente el mapa de la educación superior en los próximos 7 u 8 años. Ejemplificó con el campo de la contaduría pública, donde plataformas automatizadas hoy realizan cerca del 75% de los procesos contables que antes requerían revisión manual.

Ante este panorama, advirtió que los planes de estudio rígidos de cuatro años y medio o cinco años podrían perder atractivo e impacto en el mercado laboral en un plazo no mayor a cinco años.

"Habría que ver si nuestras propias carreras en ocho años van a seguir siendo realmente atractivas para los jóvenes. A nivel de educación vamos a tener que cambiar totalmente; los adelantos van más rápido de lo que podemos modificar un programa educativo en Consejo Académico y Universitario".

Como respuesta inmediata, dijo, la facultad ha comenzado a impartir capacitaciones sobre uso ético de la IA a su planta docente y prepara cursos intensivos de 8 horas dirigidos a la población en general, diseñados para acercar herramientas tecnológicas prácticas a principiantes.

El impacto de la Inteligencia Artificial no es un tema ajeno para la FCA y de hecho, Bautista Hernández recordó que la edición anterior del Congreso Reinventa estuvo dedicada prioritariamente a analizar cómo la IA transformaría el entorno profesional.

Sin embargo, para la tercera edición del Congreso Reinventa FCA 2026, la institución decidió dar un giro temático hacia la salud mental, el bienestar emocional, la seguridad y el despertar social de los jóvenes, respondiendo a las problemáticas actuales del entorno nacional e internacional.

"Nuestro congreso anterior fue destinado básicamente a inteligencia artificial. Este año va muy enfocado a la salud mental, a ver lo que está sucediendo en nuestro país, en la sociedad y en la seguridad, simplemente para tratar de abrir los ojos".

Frente a la cultura del consumo inmediato en redes sociales, donde los jóvenes buscan resultados instantáneos, la dirección de la FCA busca concientizar a los estudiantes sobre la importancia de madurar sus procesos profesionales.

Resaltó que la facultad cuenta con una ventaja competitiva al lograr que cerca del 75 por cineto de sus alumnos de quinto semestre en adelante ya estén incorporados al campo laboral mediante prácticas o contratos formales, sumado al impulso de incubadoras de negocios de la mano con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y el capital semilla del programa Hopper de la UAQ.