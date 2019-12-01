El 6 de enero cierra registro a la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán: Bedolla

22 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se encuentra abierto el registro para inscribirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en Michoacán contará con cinco sedes en los municipios de Ario, Múgica, Uruapan, Zacapu y Zitácuaro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

En conferencia de prensa, el mandatario invitó a las y los jóvenes michoacanos a registrarse en la plataforma urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra, hasta el martes 6 de enero de 2026; mientras que en la página www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan podrán consultar los requisitos y la oferta educativa con que cuenta esta institución 100 por ciento gratuita. 

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán será el segundo estado con más sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, tan solo después de Ciudad de México, como parte del apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia el estado, con el propósito de que las y los jóvenes continúen con sus estudios sin necesidad de desplazarse de sus municipios. 

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer que el 2 de marzo de 2026 iniciarán las clases en las sedes de Múgica, Zacapu y Zitácuaro; en tanto que, en las de Ario y Uruapan las actividades iniciarán para el mes de septiembre. 

Aportó que la institución garantiza la gratuidad, sin cobro de inscripciones ni cuotas, para elegir alguna de las carreras con que cuenta el programa, como Ingeniería en Inteligencia Artificial, Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios, Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, entre otras.

