¡Egresado nicolaita no te quedes fuera, titúlate ya!; continúa programa de reducción de costo de titulación en la UMSNH  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 18:38:50
Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Egresada y egresado nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) te invita a aprovechar la oportunidad de realizar tu trámite de titulación con la reducción del costo de un 57 por ciento. 

El programa impulsado por la rectora Yarabí Ávila González, ha tenido una importante respuesta por parte de las y los jóvenes, y el objetivo es que más exalumnas y exalumnos concluyan este importante paso en su vida profesional, el cual es fundamental para ingresar al campo laboral. 

La directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, explicó que el proceso para realizarlo es sumamente sencillo, al referir que se debe ingresar al SIIA con su número de matrícula, en donde los enlazará con la nueva plataforma denominada SIIAUM, en donde podrán descargar las respectivas órdenes de pago.

“Aprovechen esta oportunidad de poder acceder a su titulación, ahí mismo vienen todas las indicaciones para que suban sus documentos, inclusive hay un tutorial porque los documentos que se deben de subir a la plataforma deben estar en las mejores condiciones, totalmente legibles, y cumplir desde luego con todo lo que señala la normativa para la revisión de expediente”.

Explicó que una vez que se aprueba dicha revisión, el proceso pasará a sus dependencias en donde se les asignará las mesas para su examen profesional, “es un gran beneficio para las y los egresados y para sus propias familias”.

La funcionaria indicó que ante cualquier duda, las personas interesadas pueden acudir al Departamento de Titulación, ubicado en el edificio Q, en Ciudad Universitaria.

