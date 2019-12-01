Egresado de la UAG presenta libro en la FIL de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:35:29

Culiacán, Sinaloa, 1 de diciembre del 2025.- El Capítulo UAG Alumni Culiacán celebró con orgullo un acontecimiento de alto valor para esta comunidad en la capital de Sinaloa.

Y es que, Mario Córdoba, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Vicepresidente del Capítulo, presentó su libro “Las emociones en pocas palabras”, el cual está generando un impacto positivo en el ámbito del desarrollo personal y emocional.

Este libro se presentó durante la Feria Internacional del Libro de Culiacán, lo que es un reflejo del compromiso, liderazgo y visión de los egresados de la UAG.

El evento tuvo lugar en el Instituto MIA, dentro de la FIL, donde Mario Córdoba compartió con claridad y sensibilidad los mensajes centrales de su obra, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de comprender y gestionar las emociones en la vida diaria.

Su intervención destacó no solo por su contenido, sino por su capacidad de conectar, inspirar y guiar conversaciones significativas.

La Mesa Directiva del Capítulo UAG Alumni Culiacán acompañó este momento trascendental, reafirmando el compromiso colectivo de reconocer, impulsar y celebrar los logros de sus integrantes.

Su presencia generó un ambiente de respaldo institucional que fortaleció el orgullo de pertenencia y subrayó el papel del capítulo como plataforma de apoyo y proyección para sus egresados.

Este acontecimiento es una muestra para visibilizar el talento Alumni, crear comunidad y elevar el impacto de sus egresados dentro y fuera de la región.

