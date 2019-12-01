Educar para la paz, tema central del XXVII Encuentro Internacional de Actualización Docente de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- En la búsqueda por fortalecer la formación integral del estudiantado, impulsar el desarrollo sostenible y contribuir a la transformación social universitaria, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) albergará el XXVII Encuentro Internacional de Actualización Docente, titulado “Educar para la paz: Retos de la docencia universitaria en el siglo XXI”.

El encuentro organizado a través de la Secretaría Académica y de la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional, que en esta ocasión contará con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se posiciona como un espacio de intercambio académico e innovación educativa, en el que se promueve el diálogo interdisciplinario y la construcción colectiva de propuestas para atender los desafíos actuales de la educación superior.

Entre sus objetivos destaca el fortalecimiento de la docencia universitaria ante los retos del siglo XXI, mediante estrategias educativas que promuevan la cultura de paz, el bienestar, el uso ético de la inteligencia artificial, la sustentabilidad y una economía con sentido social.

El programa académico estará estructurado bajo cinco ejes temáticos: Cultura de paz y perspectivas de mediación; Salud mental, bienestar y pedagogías del cuidado; Ciberseguridad e inteligencia artificial: regulación ética, crítica e inclusiva; Educación para la sustentabilidad y participación comunitaria; Economía, equidad y justicia social en la docencia universitaria.

El evento que contempla conferencias magistrales, ponencias y cursos-talleres, se llevará a cabo en modalidad híbrida los días 20, 21 y 22 de mayo, con sede en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana.

Las y los interesados en participar con sus trabajos en la modalidad de curso-taller o ponencia, podrán enviar sus propuestas antes del 24 de abril, abordando alguno de los cinco ejes temáticos; para más información acudir a la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, ubicada en el Edificio M, planta alta de Ciudad Universitaria, o bien consultar la convocatoria en el sitio web https://euiad.umich.mx/