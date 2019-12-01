Educamos para la paz: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre del 2025.- Educamos para la paz, pues la educación va de la mano de la paz, la educación le cierra la puerta a lo antisocial, señaló Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el Estado (SEE), en el marco de la entrega de tenis para alumnos de secundaria en Morelia.

Desde la Escuela Secundaria Federal No. 10, la encargada de la política educativa del estado señaló que hoy Michoacán se pone los tenis por la educación, para que todos los estudiantes “jalen” a estudiar, es decir, puedan llegar a concluir este nivel educativo y posteriormente pasar a la educación media superior.

Consideró que lo que se vive hoy en el sector educativo no tiene precedente, pues, se vive el mejor momento en la historia educativa de Michoacán, con ciclos escolares completos y apoyos a las familias.

Gaby Molina recalcó que la educación no se construye en un escritorio, sino en las escuelas y con los trabajadores de la educación que han aportado para seguir con la labor educativa, pues anteriormente se usaba al sector de manera política.

“Digan no a los vividores de la educación”, pidió la secretaria de educación a los docentes presentes, pues aseguró que actualmente no se viven los tiempos oscuros en que se perseguía a los jóvenes con patrullas para buscar disminuir la inseguridad, sino que se persigue la paz con la educación y atención a las causas.