Domina el futuro financiero con la Maestría en Finanzas en línea de la UAG
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:19:36
Guadalajara, Jalisco, 12 de septiembre del 2025.- La Maestría en Finanzas en línea de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se cursa en cinco cuatrimestres y está diseñada bajo una modalidad totalmente online, que combina clases en vivo con sesiones grabadas para consulta posterior.

A través de la plataforma CANVAS, los estudiantes acceden a contenidos actualizados y de vanguardia, enriquecidos con la colaboración académica de instituciones de prestigio como Arizona State University (ASU) y Thunderbird School of Global Management.

El modelo de enseñanza no solo apuesta por la flexibilidad, sino también por el acompañamiento constante.

Cada alumno cuenta con asesoría personalizada y coaching académico a cargo del Success Center, lo que garantiza un proceso de aprendizaje cercano, aun a la distancia.
 
Plan de estudios
El programa integra asignaturas que profundizan en análisis financiero, gestión de riesgos, inversión y mercados; además de herramientas para la planeación estratégica y la administración de recursos corporativos.

Las materias se imparten en periodos intensivos de siete semanas, lo que permite mantener un ritmo de aprendizaje dinámico y enfocado.

Además, la maestría incluye la posibilidad de obtener certificados adicionales al concluir bloques de materias, entre ellos Finanzas para Emprendedores y Finanzas Corporativas, lo que aporta un valor extra al perfil profesional del egresado.

El programa culmina con un Proyecto Aplicado de Titulación, en el que los estudiantes desarrollan soluciones reales a problemáticas financieras actuales.
 
Oportunidades laborales
El egresado de esta Maestría está preparado para asumir cargos estratégicos en áreas financieras, tanto en empresas nacionales como internacionales.

La formación integral le permite dirigir proyectos de inversión, gestionar fondos corporativos y desempeñarse como consultor especializado, además de aspirar a puestos de alta dirección.

La demanda de especialistas en finanzas con visión global continúa en crecimiento, y la modalidad en línea de la UAG facilita que los profesionales en activo puedan seguir capacitándose sin frenar su desarrollo laboral.

Uno de los principales atractivos de este posgrado es que permite mantener un equilibrio entre la vida personal, laboral y académica.

Al combinar flexibilidad con exigencia académica, la UAG ofrece una experiencia educativa adaptada a las necesidades de quienes buscan superarse sin sacrificar su rutina.

