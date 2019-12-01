¡Día histórico para la UMSNH! Se crean nuevas Licenciaturas y se actualizan programas académicos

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) vive un día histórico, tras la aprobación de nueva cartera de programas educativos, mismos aprobados por el Consejo Universitario presidido por la rectora Yarabí Ávila González.

Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la institución, fueron creadas las Licenciaturas en Periodismo, en Guitarrería, en Política, Gobierno y Gestión Pública, y en Estudios Estratégicos en Gestión Pública y Social, que se estarán ofertando en la próximo Convocatoria de Nuevo Ingreso para el ciclo escolar 2026-2027, las cuales fueron propuestas por la Facultad de Letras, por la rectora nicolaita, por la Facultad de Economía y por la Facultad de Historia, respectivamente.

Aunado a ello, fue aprobado el Plan de Estudios de Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Soldadura, propuesto por la Facultad de Ingeniería Mecánica. El pleno también votó a favor de la actualización por rediseño de los Planes de Estudios de la Licenciatura en Filosofía, de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas que cambiará de nombre al de Licenciatura en Lingüística, Literatura y Estudios Cinematográficos, así como del programa educativo de la Licenciatura en Política y Salud Pública.

De igual forma, las y los consejeros aprobaron el cambio de nombre de la Facultad de Salud Pública y Enfermería a Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila, hizo un reconocimiento sincero y profundo a las comunidades académicas, que dijo, en cada facultad han demostrado un trabajo colegiado, responsable, en equipo, y sobre todo con ese gran compromiso de realizar la actualización y la creación de programas educativos, “con lo que promueven que nuestra Universidad Michoacana sea cada día más grande, más fuerte, pero sobre todo vigente y acorde a las necesidades de la sociedad”.

Destacó la labor realizada en las dependencias que encabezaron estos trabajos, al referir que la sociedad en la que vivimos cambia con una velocidad impresionante, “y que nosotros estemos atentos a ofrecer a nuestra comunidad y a las próximas generaciones lo que se requiere, eso es un gran desafío para nuestra Universidad y asumirlo de la forma en como lo hemos hecho el día de hoy, es de nueva cuenta marcar historia”.

Nuevamente es un día grande para la Universidad Michoacana, añadió, un día de logros, de alegría en muchas de las facultades y sobre todo para las futuras generaciones que tienen confianza en esta casa de estudios.

Ávila afirmó que los esfuerzos realizados tanto por las comunidades académicas, por las y los consejeros universitarios en las distintas Comisiones, así como por las Secretarías Académica y Administrativa para alcanzar estos logros, hacen una Universidad victoriosa, “enhorabuena a todas y todos”.