Destacan la integridad académica como la coherencia entre lo que se piensa, dice y hace

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:38:53

Guadalajara, Jalisco, 1 de diciembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fortalece su modelo de liderazgo académico a través de diversas acciones, entre estas, el reforzamiento de la integridad académica en todos los niveles de la institución.

Una de las acciones es la serie de conferencias denominadas "Lidereando la Integridad Académica: un compromiso colectivo", que se realizaron en el Auditorio Lic. Antonio Leaño Reyes y fueron impartidas por diversos académicos de la universidad.

En una de las charlas impartidas por el Dr. Ismael Zamora Tobar, Coordinador del Modelo Educativo en la Dirección de Innovación Educativa de la UAG, se señaló que la integridad académica es un compromiso colectivo de estudiantes, maestros, directivos y colaboradores de la institución.

“El objetivo central es reforzar al profesorado para que se convierta en un líder de la integridad académica”, dijo.

“La integridad académica implica la defensa de un conjunto de valores que son fundamentales para la práctica docente y para la educación, como es la honestidad, la responsabilidad, la justicia, la valentía, eh la confianza y la generosidad, entre otros”.

Permear todo

En esta conferencia se tuvo un contenido dedicado a la necesidad de fortalecer todos los rincones de la institución con temas sobre ética e integridad académica.

El rol del docente es el de un constructor de confianza e integridad académica.

El clima del aula debe ser un espacio y elemento protector.

Las estrategias de prevención e integración de la integridad en tiempos. Prevención e integración de la integridad en tiempos de la inteligencia artificial.

La dimensión del problema y los factores centrales de la cultura de la integridad.

El Dr. Zamora Tovar expuso que la integridad académica es la coherencia ética entre lo que una persona piensa, dice y hace.

Y es que, un profesor íntegro se convierte en un referente moral y fortalece su reputación. La integridad se concibe como una cultura colectiva dentro de la institución, donde los valores se transforman en normas compartidas y no solo en políticas escritas.

El ponente señaló que el docente tiene la misión de formar hábitos como la disciplina, el rigor y la honestidad intelectual, guiando al estudiante hacia bienes internos como el conocimiento y la excelencia.

La conducta del profesorado impacta directamente en la formación académica y humana del alumnado, por lo que se deben erradicar prácticas como la falta de preparación, la permisividad y la indiferencia.

También subrayó que, ante los retos de la IA, la institución debe pasar de un modelo punitivo a uno preventivo, estableciendo reglas claras, diseñando evaluaciones auténticas y brindando retroalimentación constante. La integridad docente abarca principios como honestidad intelectual, equidad, respeto, rigor y confidencialidad.

Finalmente, indicó que los programas académicos deben ser coherentes, actualizados y transparentes, y que el verdadero desafío es transformar la política de integridad en un compromiso colectivo que garantice la excelencia universitaria y forme profesionales íntegros.