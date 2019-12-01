Destaca Gaby Molina: SEE logra cuenta 2024 sin observaciones de la ASF

Morelia, Michoacán, a 09 de marzo del 2026.- La secretaria de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, informó que las acciones implementadas para ordenar las finanzas del sector educativo permitieron que la cuenta pública 2024 cerrara sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de años de observaciones en otros gobiernos.

En conferencia de prensa, la titular de la SEE señaló que este resultado contrasta con años anteriores, cuando la dependencia registraba observaciones relevantes por el órgano fiscalizador; por ejemplo, en 2021 se reportaron observaciones por 28.8 millones de pesos, mientras que en 2014 alcanzaron los 679 millones de pesos, reflejo del desorden financiero que existía en el sector.

Explicó uno de los factores clave fue el rediseño institucional de la Secretaría de Educación, que incluyó la creación de la Unidad de Atención a Órganos Fiscalizadores, instancia adscrita directamente a la titular de la dependencia y con capacidad de coordinación en todas las áreas para atender auditorías y observaciones.

Gaby Molina destacó también acciones como la tarjetización del pago de la nómina educativa y la eliminación de aviadores, medidas que fortalecieron los controles administrativos y la transparencia en el manejo de los recursos destinados al sector educativo, dijo.