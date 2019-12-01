Desarrolla estudiante de UT San Juan competencias científicas en la NASA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 11:55:53
Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre del 2025.- El alumno Ángel Damián Bartolo Martínez, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), participó en el Programa de Formación “International Air & Space Program 2025 (IASP)” de la empresa AEXA Aerospace, para vivir durante una semana la experiencia de ser astronauta y desarrollar competencias científicas.

Además de participar en proyectos tecnológicos especializados y de trabajo colaborativo junto con profesionales de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a través del taller de inteligencia artificial (IA) con exploración espacial.

El estudiante de Tecnologías de la Información e Innovación Digital, fue seleccionado mediante la convocatoria para el programa “Contigo Querétaro digital te lleva al espacio”.

El cual tiene el objetivo de enviar a Houston, Texas, perfiles jóvenes con formación académica en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y que dominen el idioma inglés, impulsado por las Secretarías de  Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), de la Juventud (SEJUVE), de Finanzas y de Desarrollo Sustentable (SEDESU), las cuales sumaron esfuerzos para llevarla a cabo por tercer año consecutivo.

 

