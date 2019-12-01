Desalojan Prepa Sur de la UAQ por plaga de chinches 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:12:23

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- Esta mañana los estudiantes de la escuela de Bachilleres plantel sur, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) vivieron un día atípico, ya que a las 9:30 horas fueron notificados por el personal docente y administrativo que tenían que desalojar las aulas, las clases fueron suspendidas, el motivo una plaga de chinches en el centro educativo.

A través de un comunicado de prensa, la UAQ informó que que mil 241 estudiantes del turno matutino fueron retirados del plantel, para que autoridades universitarias pudieran realizar una inspección y fumigación del plantel.

“(…) se llevarán a cabo labores de inspección y fumigación por parte de las autoridades universitarias correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de nuestras y nuestros estudiantes, así como del personal docente y administrativo”, dice el comunicado.

Ante esta situación, el turno vespertino del plantel sur, tomará sus clases habituales de manera virtual, y el día viernes 17 de octubre no se tendrá clases presenciales en los dos turnos.

“El retorno a las actividades presenciales está programado para el día lunes 20 de octubre del presente año, asegurando que las condiciones son completamente seguras para nuestra comunidad”.