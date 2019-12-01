Desalojan Prepa Sur de la UAQ por plaga de chinches 

Desalojan Prepa Sur de la UAQ por plaga de chinches 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:12:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- Esta mañana los estudiantes de la escuela de Bachilleres plantel sur, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) vivieron un día atípico, ya que a las 9:30 horas fueron notificados por el personal docente y administrativo que tenían que desalojar las aulas, las clases fueron suspendidas, el motivo una plaga de chinches en el centro educativo.

A través de un comunicado de prensa, la UAQ informó que que mil 241 estudiantes del turno matutino fueron retirados del plantel, para que autoridades universitarias pudieran realizar una inspección y fumigación del plantel.

“(…) se llevarán a cabo labores de inspección y fumigación por parte de las autoridades universitarias correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de nuestras y nuestros estudiantes, así como del personal docente y administrativo”, dice el comunicado.

Ante esta situación, el turno vespertino del plantel sur, tomará sus clases habituales de manera virtual, y el día viernes 17 de octubre no se tendrá clases presenciales en los dos turnos.

“El retorno a las actividades presenciales está programado para el día lunes 20 de octubre del presente año, asegurando que las condiciones son completamente seguras para nuestra comunidad”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan balacera en Jesús del Monte, Michoacán: la violencia no da tregua al sur de Morelia
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
En cuestión de horas 4 personas son ultimadas en la misma colonia de Jiutepec, Morelos
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a dos en una barbería de Uruapan, Michoacán
Aseguran 16 MDP en sustancia ilícita en cateo en San Juan del Río, Querétaro
José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán
Decomisan 173 kilos de estupefacientes sintéticos en Florida; aseguran que llegó desde México
Comentarios