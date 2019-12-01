Demandan trabajadores y educadores rurales paro nacional para exigir mejores condiciones laborales; toman vialidad cerca del plantel del CONAFE en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 19:19:00

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Un grupo aproximado de 120 trabajadores y educadores del medio rural realizó un bloqueo en el carril lateral de la avenida Francisco I. Madero Oriente, a la altura del plantel del CONAFE.

La movilización se llevó a cabo la tarde de este día, cuando los inconformes se colocaron sobre la vialidad portando pancartas y cartulinas para demandar un paro nacional, así como mejores condiciones laborales, acceso a seguro social y un salario formal.

Al lugar acudió personal de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes implementaron un operativo con cortes a la circulación para prevenir congestionamientos y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Se prevé la llegada de autoridades de Gobernación con el objetivo de entablar diálogo con los manifestantes y buscar la liberación de la vialidad, a fin de normalizar el flujo vehicular afectado.