Demandan trabajadores y educadores rurales paro nacional para exigir mejores condiciones laborales; toman vialidad cerca del plantel del CONAFE en Morelia, Michoacán

Demandan trabajadores y educadores rurales paro nacional para exigir mejores condiciones laborales; toman vialidad cerca del plantel del CONAFE en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 19:19:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Un grupo aproximado de 120 trabajadores y educadores del medio rural realizó un bloqueo en el carril lateral de la avenida Francisco I. Madero Oriente, a la altura del plantel del CONAFE.

La movilización se llevó a cabo la tarde de este día, cuando los inconformes se colocaron sobre la vialidad portando pancartas y cartulinas para demandar un paro nacional, así como mejores condiciones laborales, acceso a seguro social y un salario formal.

Al lugar acudió personal de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes implementaron un operativo con cortes a la circulación para prevenir congestionamientos y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Se prevé la llegada de autoridades de Gobernación con el objetivo de entablar diálogo con los manifestantes y buscar la liberación de la vialidad, a fin de normalizar el flujo vehicular afectado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Burlan a cientos de militares y policías y a punta de balazos asaltan joyería en centro comercial de Uruapan, Michoacán: Ni el homicidio de Carlos Manzo llevó seguridad al municipio 
Vinculan a proceso a dos individuos por el delito de secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán
Sale del camino y vuelca camión de volteo en la avenida Luis Romero Soto de San Juan del Río, Querétaro
Uruapan, Michoacán: Sujetos armados asaltan joyería en Plaza Ágora, realizaron disparos para amedrentar
Más información de la categoria
Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios
Anuncia FGE Michoacán pago de adeudos y mejora salarial al personal
Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Comentarios