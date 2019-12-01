Cruza fronteras y aprende un nuevo idioma; UMSNH apertura su convocatoria para estudiar 11 idiomas

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Abre nuevas oportunidades y aprende uno de los 11 idiomas que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta en su convocatoria de ingreso para el ciclo escolar 2026-2026.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 14 de febrero, por lo que se invita a las y los interesados a realizar su registro en los idiomas de alemán, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, latín, portugués, ruso y p'urhépecha, los cuales se imparten de forma presencial en las instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria, así como en las Unidades Profesionales de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora.

Respecto a la duración, los cursos regulares serán del 23 de febrero al 2 de julio de 2026, y los sabatinos del 28 de febrero al 4 de julio. El costo es de dos mil 920 pesos al público en general y para el estudiantado nicolaita a través del programa “Estímulo a la lengua extranjera para alumnos de licenciatura de la UMSNH” se realiza un descuento del 30 por ciento.

Cabe señalar que, en la modalidad a distancia los idiomas que se ofertan son alemán, árabe, chino, coreano, francés, inglés, italiano, japones, portugues y p'urhépecha, en este caso se emplea una plataforma en donde el o la profesora y el alumno o alumna se conectan en tiempo real.

La UMSNH también imparte los cursos en línea en donde se puede estudiar chino, francés, inglés e italiano, a través de una plataforma en donde el maestro o maestra y la/el estudiante no coinciden en el horario, el estudio es de manera autodidacta.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden llamar al teléfono (443) 3223500, extensión 3113, 3114, 3115 y 3143, o bien en el correo depto.idiomas@umich.mx